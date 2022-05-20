Asgari ücrete Temmuz zammı gelecek mi? Asgari ücret kaç lira olacak? Formülü canlı yayında anlattı: Yaklaşık 1.000 lira kadar...

Son dakika asgari ücret haberi... Yaklaşık 1,5 ay sonra emekli ve memur zammı netleşecek. Bununla beraber "Asgari ücrete ara zam gelecek mi?, asgari ücret Temmuz zammı olacak mı?" soruları gündeme geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş Ankara'dan aktardı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, asgari ücrete olası bir 2. zammın formülünü A Haber canlı yayınında anlattı.

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