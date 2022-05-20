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Haberler Galeri Asgari ücrete Temmuz zammı gelecek mi? Asgari ücret kaç lira olacak? Formülü canlı yayında anlattı: Yaklaşık 1.000 lira kadar...

Asgari ücrete Temmuz zammı gelecek mi? Asgari ücret kaç lira olacak? Formülü canlı yayında anlattı: Yaklaşık 1.000 lira kadar...

Son dakika asgari ücret haberi... Yaklaşık 1,5 ay sonra emekli ve memur zammı netleşecek. Bununla beraber "Asgari ücrete ara zam gelecek mi?, asgari ücret Temmuz zammı olacak mı?" soruları gündeme geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş Ankara'dan aktardı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, asgari ücrete olası bir 2. zammın formülünü A Haber canlı yayınında anlattı.

A Haber
Giriş Tarihi: 20.05.2022 10:22 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022 10:36
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Asgari ücrete Temmuz zammı gelecek mi? Asgari ücret kaç lira olacak? Formülü canlı yayında anlattı: Yaklaşık 1.000 lira kadar...

Asgari ücret memur ve emekli için enflasyon farkının Temmuz ayında ne olacağı, asgari ücrete Temmuz ayında güncelleme gelip gelmeyeceği milyonlarca kişi tarafından merak edilen bir soru.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Asgari ücrete Temmuz zammı gelecek mi? Asgari ücret kaç lira olacak? Formülü canlı yayında anlattı: Yaklaşık 1.000 lira kadar...

Peki asgari ücrete Temmuz zammı gelecek mi? Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete 2. zam yapılacak mı?

Detayları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.

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Asgari ücrete Temmuz zammı gelecek mi? Asgari ücret kaç lira olacak? Formülü canlı yayında anlattı: Yaklaşık 1.000 lira kadar...

AK Parti yetkililerine de soruluyor. Bununla ilgili sık sık Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz' vurgusu yapıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin üzerinde çalışıldığını değerlendirildiğini ifade ediyor.

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Asgari ücrete Temmuz zammı gelecek mi? Asgari ücret kaç lira olacak? Formülü canlı yayında anlattı: Yaklaşık 1.000 lira kadar...

ÇELİK'TEN AÇIKLAMA

Bu soru AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'e de soruldu. Çelik, işçi esnaf memur gibi tüm kesimlerden gelen taleplerin sistematik bir şekilde değerlendirildiğini ifade etti.

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Asgari ücrete Temmuz zammı gelecek mi? Asgari ücret kaç lira olacak? Formülü canlı yayında anlattı: Yaklaşık 1.000 lira kadar...

Açıklamaya baktığımızda 'Çalışma bakanımız düzenli olarak açıklıyor. Biz emekli, esnaf, çiftçi, genç arkadaşlarımızdan gelen talepleri yakın bir şekilde takip ediyoruz. Vatandaşlarımızın enflasyon ve olumsuz gelişmeler karşısında ezilmemesi için toplantılar yapıyoruz. Onların zamanlaması, içeriklendirmesi Çalışma Bakanlığı açısından hangi takvimde yapıyorlar şu anda bir şey söylemek için erken ancak üzerinde çalışılan bir durum. Onlar olgunlaştığı zaman bilgileri sizinle paylaşırız. Çeşitli sosyal kesimlerden bize iletilen talepler son derce sıkı bir takiple ve sistematik şekilde değerlendiriliyor ve ele alınıyor' dedi.