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Asgari ücret zammı belli oldu mu? Ne zaman belli olacak? Ne kadar olacak? Uzman isim A Haber'de rakam verdi: Maksimum...

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.12.2023 13:21
Son dakika asgari ücret haberi... Asgari ücrette sone gelindi. Bugün açıklanması bekleniyor. Masada hangi senaryolar var? Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, "Resim artık netleşmeye başladı. Asgari ücretin minimum 17.105 TL olmasını öngörüyoruz. Maksimum 18.245 tavan olabilir." ifadelerini kullandı.
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