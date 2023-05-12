12 Mayıs 2023, Cuma
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Asgari ücret ne kadar olacak? Özel sektöre yansıyacak mı? A Haber'de net rakam verdi: Milyonların gelirinde bir artış olacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 700 bin kamu işçisine yapılan yüzde 45'lik zammın ardından memurlara da müjdeyi verdi. Temmuz ayında en düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseleceğini açıklayan Erdoğan, ''Memur maaşlarındaki artış otomatik olarak emekliliklere de yansıyacak.'' dedi. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erdem, "Seçimlerden sonra, özel sektör, emekli, memur, asgari ücretli birçok arkadaşımızın milyonların gelirinde bir artış söz konusu olacak." ifadelerini kullandı. Asgari ücret için rakam verdi.