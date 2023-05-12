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Haberler Galeri Asgari ücret ne kadar olacak? Özel sektöre yansıyacak mı? A Haber'de net rakam verdi: Milyonların gelirinde bir artış olacak

Asgari ücret ne kadar olacak? Özel sektöre yansıyacak mı? A Haber'de net rakam verdi: Milyonların gelirinde bir artış olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 700 bin kamu işçisine yapılan yüzde 45'lik zammın ardından memurlara da müjdeyi verdi. Temmuz ayında en düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseleceğini açıklayan Erdoğan, ''Memur maaşlarındaki artış otomatik olarak emekliliklere de yansıyacak.'' dedi. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erdem, "Seçimlerden sonra, özel sektör, emekli, memur, asgari ücretli birçok arkadaşımızın milyonların gelirinde bir artış söz konusu olacak." ifadelerini kullandı. Asgari ücret için rakam verdi.

A Haber
Giriş Tarihi: 12.05.2023 10:19 Güncelleme Tarihi: 12.05.2023 14:32
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Asgari ücret ne kadar olacak? Özel sektöre yansıyacak mı? A Haber’de net rakam verdi: Milyonların gelirinde bir artış olacak

Başkan Erdoğan'dan bir müjde de memurlara geldi. İşçilerle yapılan toplu sözleşme memurlar için de emsal teşkil edecek.

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Asgari ücret ne kadar olacak? Özel sektöre yansıyacak mı? A Haber’de net rakam verdi: Milyonların gelirinde bir artış olacak

Böylece mevcutta 12 bin liraya yaklaşan en düşük memur maaşında yüzde 85'e yakın artış olmuş olacak.

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Asgari ücret ne kadar olacak? Özel sektöre yansıyacak mı? A Haber’de net rakam verdi: Milyonların gelirinde bir artış olacak

Başkan Erdoğan HAK-İŞ Genel Kurulu'nda konuştu. Birinci dereceye geldiği halde 3 bin 600 ek göstergeden yararlanamayan memurlar için de bir müjdesi vardı.

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Asgari ücret ne kadar olacak? Özel sektöre yansıyacak mı? A Haber’de net rakam verdi: Milyonların gelirinde bir artış olacak

Başkan Erdoğan, "Şartları tutan tüm memurların 3.600 ek göstergeden yararlanmasını sağlayacağız memurlarımız müsterih olsun inanmaya devam etsin. Biz çalışanın hakkını yemeyiz yenilmesine izin vermeyiz" ifadelerini kullandı.

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Asgari ücret ne kadar olacak? Özel sektöre yansıyacak mı? A Haber’de net rakam verdi: Milyonların gelirinde bir artış olacak

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;