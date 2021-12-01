Asgari ücret komisyonu toplandı! 2022 asgari ücreti belli oldu mu? İşte ilk rakamlar | Asgari ücret ne kadar olacak?

Son dakika haberine göre: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığındaki Asgari Ücret Tespit Komisyonu başladı. Bakan Bilgin, "Biz enflasyonun ya da ekonomideki dalgalanmanın karşısında çalışanı koruyacak bir asgari ücret belirleyeceğiz. Türkiye'de sadece asgari ücretle geçinen 6 milyon emekçi var. Emeği koruyacak bir asgari ücreti belirleyeceğiz. Çalışmaları 4 oturumla tamamlamayı düşünüyoruz" dedi.

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