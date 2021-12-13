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Asgari ücret için net rakam! Asgari ücret ne zaman açıklanacak?

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Giriş: 13.12.2021 18:49
Türkiye'de asgari ücret tartışmaları sürerken A Haber Muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş konuya ilişkin son gelişmeleri canlı yayında aktardı. Asgari ücret konusunda beklenen rakamı paylaşan Uğurbaş, asgari ücretin ne zaman açıklanacağına yönelik de değerlendirmelerde bulundu. Peki asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari ücret ne kadar olacak? İşte detaylar...
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