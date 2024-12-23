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Asgari ücret için %74 artış istendi! A Haber’de rakam verdi: İşte zam senaryoları

Asgari ücret için %74 artış istendi! A Haber’de rakam verdi: İşte zam senaryoları

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.12.2024 14:07
Güncelleme:23.12.2024 14:07
2025 yılı asgari ücret zammı için kritik haftaya girildi. Milyonlarca çalışanın beklediği zam oranının bu hafta belli olması bekleniyor. Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, A Haber canlı yayınında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Karakaş, "Tahminimiz işveren kesimi ile hükümetin bir araya gelip asgari ücret desteği rakamına göre şöyle bir rakam bekliyoruz denge rakamı olarak 26 bin 500 liralık bir brüt ücret şu anda ağırlık kazandı. İşçi SSK ve işsizlik sigortası primi 3 bin 975 lirayı düştüğümüz zaman 22 bin 525 TL’lik bir asgari ücret ağırlık kazanmaya başladı net." dedi.
Asgari ücrette son kulisler A Haberde ASGARİ ÜCRETTE SON KULİSLER A HABER'DE

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