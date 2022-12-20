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Asgari ücret bugün belli oluyor mu? İşçi ve işveren sendikası görüşme halinde gözler açıklamada
Cemal Zehir'in öne çıkan sözleri:
"Geçtiğimiz sefer 5 bin 500 lira olacağını bilmiştik. Bu nedenler bize çok yazan soran oldu. Beklentim 8 bin ve 8 bin 250 lira olacağı yönünde. Bunun üstünde olursa güzel olur. Ancak bu rakamların altında gelirse kamuoyu beklentisinin altında kalır. Her ne kadar anket çıktıları 8 bin altı gibi görünse de kamuoyunun beklentisi biraz yüksek.
10 bin - 13 bin gibi rakamlar çeşitli yerlerden ifade ediliyor. Böyle yüksek rakamlar var. Muhalefet seçim yaklaştığı için iktidarı sıkıştırmak adına yüksek bir rakam açıkladı. Tabi burada parayı verecek olan devlet değiş iş adamları. İş adamları da 7 bin TL gibi rakamlardan yukarı doğru çıkıyor. Bence 8 bin ve 8 250 gibi rakamlar refah payı ile beraber uygun olacaktır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın refah payı katkısını bekliyoruz."
Ahmet Kurtuluş'un canlı yayındaki açıklamaları:
"Asgari ücret için benim beklentim de 8 bin ila 8 bin 250 TL civarında. Seçim döneminde olduğumuzu düşünürsek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha yukarılara çıkmak isteyecektir. Ama bunu sene başındaki yapmış olduğumuz hesaplara bakarak ifade edersek asgari ücreti enflasyona yol açmasında dolayı sıkıntı olacaktır. 8 bin ve 8 bin 250 TL'nin işçi kesimini memnun edeceğini düşünüyorum.
Bunun yanında asgari ücret tutarları ile ilgili de iyileştirme yapılacağını işverenlere bu sene 100 TL olan tutarın artacağını düşünüyorum. İşverenin elinin biraz daha rahatlatacağını düşünüyorum."