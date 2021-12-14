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Asgari ücret belli oldu mu? Asgari ücret ne kadar olacak? 2022 asgari ücret zammı son dakika gelişmesi | Canlı yayında anlattı

A Haber
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Giriş: 14.12.2021 10:09
Güncelleme:14.12.2021 10:22
Son dakika asgari ücret haberi... Milyonlarca vatandaş 2022 asgari ücretinin kadar olacağını merak ediyor. Peki son gelişmeleri ne? 4. toplantı ne zaman? Asgari ücrette son konuşulan rakamlar ne? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında anlattı.
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Asgari ücret belli oldu mu? Asgari ücret ne kadar olacak? 2022 asgari ücret zammı son dakika gelişmesi | Canlı yayında anlattı
Asgari ücret belli oldu mu? Asgari ücret ne kadar olacak? 2022 asgari ücret zammı son dakika gelişmesi | Canlı yayında anlattı
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