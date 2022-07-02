Asgari ücret artışı neleri etkileyecek? İşsizlik maaşı ne kadar oldu? BES desteği kaç para?

Asgari ücret, işsizlik maaşından bireysel emeklilikte devlet katkısına kadar pek çok şeyi etkiliyor. Yeni asgari ücretle birlikte en yüksek işsizlik maaşı 3 bin 973 liradan 5 bin 137 liraya çıktı. Yıllık 15 bin 12 lira olan BES'te devlet desteği limiti de 19 bin 413 liraya yükselecek.

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