02 Temmuz 2022, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Destan
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Asgari ücret artışı neleri etkileyecek? İşsizlik maaşı ne kadar oldu? BES desteği kaç para?
Asgari ücret, işsizlik maaşından bireysel emeklilikte devlet katkısına kadar pek çok şeyi etkiliyor. Yeni asgari ücretle birlikte en yüksek işsizlik maaşı 3 bin 973 liradan 5 bin 137 liraya çıktı. Yıllık 15 bin 12 lira olan BES'te devlet desteği limiti de 19 bin 413 liraya yükselecek.