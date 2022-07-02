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Asgari ücret artışı neleri etkileyecek? İşsizlik maaşı ne kadar oldu? BES desteği kaç para?

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Giriş: 02.07.2022 09:22
Asgari ücret, işsizlik maaşından bireysel emeklilikte devlet katkısına kadar pek çok şeyi etkiliyor. Yeni asgari ücretle birlikte en yüksek işsizlik maaşı 3 bin 973 liradan 5 bin 137 liraya çıktı. Yıllık 15 bin 12 lira olan BES'te devlet desteği limiti de 19 bin 413 liraya yükselecek.
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