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Aralık ayı enflasyonu yüzde 2,93 açıklandı! Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.01.2024 10:23
Memur ve memur emeklilerine yüzde 49,25 oranında zam, SSK, Bağkur ve tarım emeklilerine ise yüzde 37,55 oranında zam yapılacak. Buna göre en düşük memur maaşı 32.960 lira oldu. Detayları A Haber canlı yayında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem anlattı.
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