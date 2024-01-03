Aralık ayı enflasyonu yüzde 2,93 açıklandı! Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu

Memur ve memur emeklilerine yüzde 49,25 oranında zam, SSK, Bağkur ve tarım emeklilerine ise yüzde 37,55 oranında zam yapılacak. Buna göre en düşük memur maaşı 32.960 lira oldu. Detayları A Haber canlı yayında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem anlattı.

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