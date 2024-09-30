Altında yükseliş sürer mi? İslam Memiş: Altın ve döviz olarak kimse borçlanmamalı!

Altın fiyatlarında rekor serisi sürmeye devam ediyor. Altın alım satıp yapacaklar ve yatırımcılar merakla piyasalardaki son durumu merak ediyor. A Haber canlı yayınına katılan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş gelişmeleri ve yıl sonu beklentilerini aktardı. Memiş, “Ortadoğu ve savaş riskine odaklı bir piyasa var. Dünya ve dünya ekonomisi iyi bir yere gitmiyor herkes ona göre hazırlığını yapmalı. Değerli emtialar oldukça ön planda buraya yoğunlaşabilirler. Borçlanma noktasında altın ve döviz olarak kimse borçlanmamalı. Bundan sonraki süreçlerde diğer merkez bankaları faiz indirimine gittiği için TCMB’de kasım ayı itibariyle faiz indirimlerini başlatabilir.” ifadelerini kullandı.

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