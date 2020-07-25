Altında yükseliş sürecek mi? İşte merak edilen cevap!

Güvenli liman olarak bilinen altın giderek yükseliyor. Gram altın 417 liraya kadar yükseldi. Peki altında bu yükseliş devam edecek mi? Altın için alım mı satım zamanı mı? Merak edilen soruların cevabını A Haber canlı yayınına bağlanan Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş verdi. İslam Memiş, “Bu yükseliş eylül ve ekim aylarına kadar devam edecek. Genişlemeci politikalar devam ediyor. Faiz ortada net şekilde görünüyor ve merkez bankalarının verdiği teşvikler ortada. Özellikle dolarında dünyada değer kaybediyor olması altın fiyatlarını olumlu yönde destekliyor.” ifadelerini kullandı.