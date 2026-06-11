Altında şok düşüş! Hürmüz krizi ve ABD enflasyonu piyasaları sarstı: Yatırımcıyı neler bekliyor?

A Haber ekranlarında Cansın Helvacı’nın moderatörlüğünde gerçekleşen programda, Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem piyasaların nabzını tuttu. Hürmüz Boğazı’ndaki gerilimden ABD’deki enflasyon verilerine, altın fiyatlarındaki sert geri çekilmeden Merkez Bankası’nın faiz kararına kadar kritik başlıkların ele alındığı programda, altın yatırımcısının izlemesi gereken yol haritası en ince ayrıntısına kadar analiz edildi.