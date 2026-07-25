Eyüpsultan'da feci otobüs kazası: 30 kişi yaralandı, 2 yaralının durumu kritik

Eyüpsultan Silahtarağa Caddesi'nde, Sinop'tan İstanbul'a gelen şehirler arası yolcu otobüsü şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu seyir halindeki bir otomobile, ardından da yönlendirme tabelasına çarptı. Kazada 2'si ağır 30 kişi yaralandı. İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner N sosyal hesabından yaptığı açıklamada"Eyülsultan ilçemizde yolcu otobüsü kazasında yaralanan 30 vatandaşımız, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelerimize sevk edilmiştir. Yaralılarımızın tedavi süreçleri hastanelerimizde titizlikle sürdürülmektedir. 2 hastamızın genel durumu ciddiyetini korumaktadır" ifadelerini kullandı.