EĞİTİM DÜNYASI | YKS tercih döneminde öğrencilere hayati uyarılar!

A Haber ekranlarında yayınlanan Eğitim Dünyası programında, milyonlarca adayı yakından ilgilendiren YKS tercih dönemi masaya yatırıldı. Ahmet Tunahan Şimşek'in sorularını yanıtlayan Limit Eğitim Kurumları Eğitim Danışmanı Tahsin Aydın, 2026 YKS tercihlerinde yapılan hayati hatalara dikkat çekerek, kontenjanlardaki daralmalara karşı öğrencileri ve velileri uyardı. Tercih sürecinin adeta bir geleceği inşa etme süreci olduğunu belirten Aydın, "Yanlış tercih bir yıla, yanlış üniversite dört yıla, yanlış meslek ise bir ömre mal olur" diyerek sürecin önemini vurguladı.