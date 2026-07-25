Hafta sonu hava durumu: İstanbul’da dolu ve fırtına riskine dikkat

İstanbul’da yağışlar gün boyunca aralıklarla etkili olacak. Öğleden sonra dolu ve fırtına oluşma ihtimali yükselirken poyrazın deniz üzerinde saatte 60-70, yer yer 80 kilometreye ulaşma olasılığı bulunuyor. A Haber canlı yayında hava durumu değerlendirmelerinde bulunan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, kuvvetli yağışların Marmara’nın doğusu ile Batı ve Orta Karadeniz’de sel ve su baskını riskini artırdığını belirtti. Vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.