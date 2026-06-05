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Bursa'da sokak ortasında tartışma kanlı bitti: Karı-Koca hayatını kaybetti

Bursa'da, kimliği belirsiz bir şüpheli ile karı-koca arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Silahlı kavgaya dönüşen olayda karı-koca hayatını kaybetti.

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