Altında kritik günler! Altın Trump’ı mı bekliyor?

Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasına 4 gün kala altın piyasalarında hareketlilik yaşanıyor. Altın fiyatlarında seyir ne yönde olacak? Yatırımcı ne yapmalı? Gelişmeleri finans analisti İslam Memiş A Haber’de değerlendirdi.

İslam Memiş'in canlı yayındaki değerlendirmeleri:

Altın fiyatları hareketli bir haftaya başladı ve bu haftanın oldukça hareketli olmasını zaten bekliyorduk. Küresel piyasalar için önemli bir haftaydı. Amerika'da enflasyon verisi açıklandı. Dün saat 16:30'da TÜFE verisi yine beklentiler doğrultusunda geldi. Yüzde 2.9 olarak açıklandı. Aylık bazda 0.4 puanlık bir artış vardı. Ama yüksek genel itibariyle muhtemelen önümüzdeki aylarda yüksek gelmeye devam edecek.

Gözler Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz kararına çevrildi. Muhtemelen Fed faizlerde bir değişikliğe gitmeyecek. Ancak beklentiler önceden satın alındığı için şu anda piyasalar Fed'in pas geçme olasılığını satın alıyor. Yüksek gelen enflasyon fiyatlarını satın alıyor. Dolar endeksi çok yükselmişti. Tekrar 110 seviyesinin üzerinde yükselmişti 2022 yılından bugüne kadar en yüksek seviyeyi gördü. Tekrar geriledi.

Dolayısıyla da altın fiyatları bugün tekrar ocak ayının en yüksek rakamını bugün test etti. Ons altın 2 bin 700 dolar seviyesinin üzerinde. Gram altında ons altını takip etmeye ve destek almaya devam etti bugün. Gram altın serbest piyasalarda şu anda 3 bin 85 lira ama sabah saatlerinde 3 bin 100 lira seviyesinin üzeri görüldü.

İki türlü yatırımcı var karşımızda Elinde altın bulunduranlar, altın alım için bekleyenler. Eğer nakit ihtiyacınız varsa, ev alacaksınız, araba alacaksınız ve bozdurmak için fırsat kolluyorsanız, kısa vadedeki fırsat olarak buraları görüyoruz. Ama nakit ihtiyacınız yoksa bekleyebilirsiniz. Çünkü her ay yeni rekor denemeleri devam edecek gram altın.

Hem ons altın tarafında hem gram altın tarafında bu yükseliş beklentimiz devam ediyor. Böyle 3 bin 100, 3 bin 200, 3 bin 300 derken temmuz ayına kadar böyle yukarı yönlü hareketler göreceğiz. Ama asıl kırılma temmuz ayında gram altın tarafında olacak. Ons altında da 3000 bin 50 dolar seviyesinin üstündeki rakamları bu yıl için beklemeye devam ediyoruz.

Ancak altın almak için fırsat kollayan yatırımcılarına diyoruz ki biraz bekleyin. Korkmayın. Panik yapmayın. Önümüzdeki haftalarda tekrar düşüş beklentimiz var kısa vade için. Ons altın tarafında 2 bin 600 dolar. Gram altın tarafında 3 bin 50 lira seviyesiyle alakalı beklentimiz halen geçerli. Önümüzdeki hafta tekrar yeni fırsatlar verebilir diye tahmin ediyorum.

GÜMÜŞ DURUMU NE?

Gümüşe 2025 yılında talebin artmasını bekliyorum. Özellikle gümüş değerli bir emtia, altınla kıyasıya yarıştı 2024 yılında. O da yüzde 50 bir getiri sağladı. Gümüşün gram fiyatı şu anda 35 lira. Hani gram altın 3 bin 100 lira alamıyoruz diyen vatandaşlara gümüşün gram fiyatının 35 lira olduğunu tekrar ben anımsatmak isterim ve bu yılla alakalı yükseliş öngörümüz devam ediyor.

Gümüşün ons fiyatında da 31 dolar seviyesi. Burada da tekrar kısa vadeli 29 dolar seviyesine bir geri çekilme mümkün olabilir. O yüzden altın ve gümüş yine 2025 yılında yatırımcısının yüzünü güldürebilir diye tahmin ediyorum.