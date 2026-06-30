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Altında fiyatlarındaki hareketlilik yatırımcıların odağında

Altın piyasalarındaki son dalgalanmaları A Haber canlı yayınında değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 2026 yılının kazanma değil korunma yılı olduğunu vurguladı.

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