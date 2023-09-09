Altında beklenti ne yönde? Altın nasıl bir seyir izleyecek?

Son dakika haberleri… Hafta ortasına doğru sert düşüş gösteren altın fiyatlarında yön yukarı döndü. Altında beklenti ne yönde? FED’in faiz kararı nasıl etki edecek? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç para olacak? Merak edilen cevapları A Haber muhabiri Damla Karasu’nun konuğu olan finans analisti İslam Memiş verdi.

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