Altında 46 yıl sonra bir ilk! Altın 1979'dan bu yana ilk rekorunu kırdı
Altında 46 yıl sonra bir ilk! Altın 1979’dan bu yana ilk rekorunu kırdı

Altında 46 yıl sonra bir ilk! Altın 1979'dan bu yana ilk rekorunu kırdı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2025 11:21
Altın yatırımcılarına tarihi bir an yaşatıyor. Altında 46 yıl sonra bir ilk. 1979'dan sonraki en büyük yıllık artışına doğru ilerliyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Erşan Karaca konuğu olan finans analisti İslam Memiş ile konuştu.
