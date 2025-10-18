18 Ekim 2025, Cumartesi

Altında 10 ayda 40 rekor! Yılbaşından bu yana yüzde yüz artış!

Giriş: 18.10.2025 12:37
Altın yine gündemin en çok konuşulanları arasında. Amerika ve Çin arasındaki ticaret gerilimiyle tetiklenmişti bu yükseliş. Neredeyse gün aşırı tarihi rekorlar geldi. Hafta başında ons altın 4 bin dolar barajını aşmıştı, kritik bir seviyeydi bu ama orada da durmadı. Dün de rekor tazelemeye devam etti. Son 10 ayın özeti; altın yatırımcısına yüzde yüz kazandırdı. Peki bundan sonrası için beklenti ne? Detayla haberimizde…
