18 Ekim 2025, Cumartesi
Altında 10 ayda 40 rekor! Yılbaşından bu yana yüzde yüz artış!
Altın yine gündemin en çok konuşulanları arasında. Amerika ve Çin arasındaki ticaret gerilimiyle tetiklenmişti bu yükseliş. Neredeyse gün aşırı tarihi rekorlar geldi. Hafta başında ons altın 4 bin dolar barajını aşmıştı, kritik bir seviyeydi bu ama orada da durmadı. Dün de rekor tazelemeye devam etti. Son 10 ayın özeti; altın yatırımcısına yüzde yüz kazandırdı. Peki bundan sonrası için beklenti ne? Detayla haberimizde…