28 Mart 2024, Perşembe
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Altın yükselecek mi düşecek mi?
Altın fiyatları yükseliş trendini sürdürüyor. Ons altın fiyatı 2195 dolar çevresinde işlem görürken altın gram fiyatı tırmanışa geçti. Piyasalarda dalgalı seyir yaşanırken altın almalı mı satmalı mı? Altın yükselecek mi düşecek mi? Faruk Erdem A Haber'de değerlendirdi.