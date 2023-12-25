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Altın yatırımcısına ne kadar kazandırdı? 2024'te altının seyri nasıl olacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.12.2023 16:28
Altın, bu yıl da yatırım yapmak isteyenlerin tercihlerinden biri oldu. Özellikle son aylarda önemli oranda kazandırdı. Altın bu yıl yatırımcısına ne kadar kazandırdı? 2024'te altının seyri nasıl olacak? A Haber muhabiri Esra Akyürek ve konuğu Finans Analisti İslam Memiş konuyu değerlendirdi.
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