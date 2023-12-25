Altın yatırımcısına ne kadar kazandırdı? 2024'te altının seyri nasıl olacak?

Altın, bu yıl da yatırım yapmak isteyenlerin tercihlerinden biri oldu. Özellikle son aylarda önemli oranda kazandırdı. Altın bu yıl yatırımcısına ne kadar kazandırdı? 2024'te altının seyri nasıl olacak? A Haber muhabiri Esra Akyürek ve konuğu Finans Analisti İslam Memiş konuyu değerlendirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN