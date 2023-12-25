25 Aralık 2023, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Altın yatırımcısına ne kadar kazandırdı? 2024'te altının seyri nasıl olacak?
Altın, bu yıl da yatırım yapmak isteyenlerin tercihlerinden biri oldu. Özellikle son aylarda önemli oranda kazandırdı. Altın bu yıl yatırımcısına ne kadar kazandırdı? 2024'te altının seyri nasıl olacak? A Haber muhabiri Esra Akyürek ve konuğu Finans Analisti İslam Memiş konuyu değerlendirdi.