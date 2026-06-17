Altın ve petrolde kritik hafta! Piyasaların odağında FED ve Cenevre zirvesi var

Ekonomi dünyasında nefesler tutuldu! Altın fiyatlarındaki yatay seyir, petrol piyasasındaki düşüş ve Fed’in yeni başkanı Wash’ın yapacağı ilk açıklamalar piyasaların rotasını belirleyecek. Cuma günü gerçekleşecek kritik Cenevre görüşmeleri ve Hürmüz Boğazı'ndaki hareketlilik, küresel piyasalarda bekle-gör politikasını hakim kıldı. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, altın, petrol ve döviz piyasalarındaki son gelişmeleri A Haber ekranlarında tüm detaylarıyla masaya yatırdı.