Altın ve dolar düştü! BDDK’nın kararı piyasaları nasıl etkiledi? Altın ve dövizde düşüş sürecek mi? İslam Memiş'ten flaş altın tahmini

BDDK'nın yeni döviz ve kredi hamlesi sonrası altın ve dövizde düşüş sürecek mi? BDDK’nın kararı piyasaları nasıl etkiledi? Piyasalar güne nasıl başladı? Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatı ne? A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek, detayları aktardı. Finans Analisti İslam Memiş, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu vatandaşlara kritik tavsiyelerde bulundu. Memiş, "Şu an itibariyle Türk lirasının döviz kuru karşısında pozitif ayrıştığını gözlemliyoruz." dedi.

BDDK'nın yeni döviz ve kredi hamlesi sonrası altın ve dövizde düşüş sürecek mi? BDDK'nın kararı piyasaları nasıl etkiledi? Piyasalar güne nasıl başladı? Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatı ne? A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek, detayları aktardı. Finans Analisti İslam Memiş, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu vatandaşlara kritik tavsiyelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Şu an itibariyle Türk lirasının döviz kuru karşısında pozitif ayrıştığını gözlemliyoruz. Dolar kuru yüzde 4.37 değer kaybetti. Diğer yabancı patra birimlerinde de yüzde 4'ten fazla bir değer kaybı var. Yani pozitif bir etkisi oldu. BDDK'nın bu kararından sonra şirketler döviz bozmak zorunda kaldığı için ve ay sonu yaklaştığı için ve bundan sonraki süreçlerde işçiler yüzde 40 civarında bir zam gelme olasılığı olduğu için ister istemez döviz bozmak zorunda kaldılar. 15 milyon TL'nin üzerindeki rakama tekabül eden bir döviz miktarının bozulması piyasaları olumlu yönde etkilediğini gözlemliyoruz.

Bizim beklediğimiz destek seviyeleri vardı aslında teknik olarak 16.35 lira seviyesi onun da altına sarktığını gözlemliyoruz.

Hatta ekranlarda 16.09 lira seviyesine kadar gerilediğini gördük demek ki 16 lira seviyesinin altına sarkma olasılığı da var demek ki. Dolayısıyla şu anda Türk lirasının diğer yabancı para birimleri karşısında pozitif bir etkisi var.

Altının gram fiyatı gümüşün gram fiyatı da pozitif yönde.

Gün içinde Borsa İstanbul endeksine bu sürecin pozitif yansımasını bekliyoruz. Borsa tarafındaki bu yükselişler hafta boyunca devam edebilir diye tahmin ediyorum. Özellikle dolar / TL kurundaki bu düşüşler Türkiye'nin risk priminde ciddi düşüşlere neden olacaktır. Diğer yandan da yabancı yatırımcıların borsaya olan teveccühünü biraz daha artırabilir.

Pozitif bir güne başladı piyasalar. Türk lirasında ciddi bir toparlanma döviz kurlarında ciddi bir gerileme ve önümüzdeki haftalarda tekrar bu yatay seyrin korunmasını bekliyoruz. Özellikle kur ataklarının önüne geçilmiş gibi duruyor.

16.35 lira destek seviyesiydi. O destek seviyesini de aşağı yönlü kıran bir dolar kuru var. Muhtemelen buralarda tekrar buralarda bir dengelenme çabasını sürdürecek. Dövizle ticaret yapan dövize ihtiyacı olan yatırımcılar buraları tekrar değerlendirebilir. Ancak döviz bir yatırım aracı mıdır? Asla. Dövizin karşısında Borsa İstanbul yatırımcısına daha fazla kazandırabilir bunu göz önünde bulundurmak lazım.

Düğün yapacak olan vatandaşlarımız, altına yatırım yapacak vatandaşlarımız 1.020 lira seviyesindeydi Cuma günü gram altın / TL fiyatı şu anda 970 lira seviyesinde olduğunu gözlemliyoruz. Ciddi bir düşüş var. 950 lira 980 lira aralığı alım fırsatı olarak ön planda duruyor.

Altının ons fiyatında yukarı yönlü hareketle görebiliriz.