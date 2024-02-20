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Altın neden yükseliyor? Gram altın 2 bin 82 TL ile rekor tazeledi daha artar mı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.02.2024 16:38
Altın fiyatları son günlerde yukarı yönlü artış gösteriyor. Gram altın 2 bin 82 TL ile rekor tazeledi. Peki yükseliş sürecek mi? Çeyrek altın kaç para? Gram altın ne kadar oldu? Detayları A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim’in konuğu olan altın piyasaları uzmanı Rıza Gökay Tuğsavrol anlattı.
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