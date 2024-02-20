Altın neden yükseliyor? Gram altın 2 bin 82 TL ile rekor tazeledi daha artar mı?

Altın fiyatları son günlerde yukarı yönlü artış gösteriyor. Gram altın 2 bin 82 TL ile rekor tazeledi. Peki yükseliş sürecek mi? Çeyrek altın kaç para? Gram altın ne kadar oldu? Detayları A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim’in konuğu olan altın piyasaları uzmanı Rıza Gökay Tuğsavrol anlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN