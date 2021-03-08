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Altın ne kadar olur? Altın düşer mi çıkarı mı? | Son dakika altın haberi

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Giriş: 08.03.2021 18:47
Güncelleme:08.03.2021 18:55
Altın fiyatı düştü, yatırımcı ne yapacağını şaşırdı. Peki, altın alınmalı mı, satılmalı mı? Altın düşer mi çıkarı mı?A Haber'e konuşan kuyumcu Murat Yılmaz, altının şu an tekrar yükselişe geçtiğini açıkladı. Yılmaz, "1-2 haftadır tekrar yükselişe geçti. Bu yükselişin nedeni yurt dışında doların artması. Bu durumda altında da yükseliyor. Altında yükseliş devam edecek. Fiyatlar ufak ufak yukarı gitmeye başladı. Özellikle düğün zamanı yaklaştığı için insanlarda bir telaşe var. 3 ayda bir bu fiyatlar inip çıktığına göre, Eylül'de de Ekim'de de düğün yapsalar şimdiden altınlarını alıp kenara koyacaklar. Şu an altın alınacak en uygun zaman." dedi. Çeyrek altının 900 liraya kadar çıktığını, şu an 720 lira olduğunu dile getiren Murat Yılmaz, "Yüzde 20 civarı bir düşüş oldu. Yani şu an tam altın alma zamanı. Çeyrek altının şu an fiyatı 720 lira. Yarım altın 1440 lira. Tam altın 2880 lira. Ata altın 2915 lira. Eskiye göre Ata altına talep yok. Geçe sene daha çok satmıştı. Daha çok birikim amaçlı tercih ediliyor." dedi. İşte merak edilen altın haberinin detayları…

Altın fiyatı düştü, yatırımcı ne yapacağını şaşırdı. Peki, altın alınmalı mı, satılmalı mı? Altın düşer mi çıkarı mı?A Haber'e konuşan kuyumcu Murat Yılmaz, altının şu an tekrar yükselişe geçtiğini açıkladı.

Yılmaz, "1-2 haftadır tekrar yükselişe geçti. Bu yükselişin nedeni yurt dışında doların artması. Bu durumda altında da yükseliyor. Altında yükseliş devam edecek. Fiyatlar ufak ufak yukarı gitmeye başladı. Özellikle düğün zamanı yaklaştığı için insanlarda bir telaşe var. 3 ayda bir bu fiyatlar inip çıktığına göre, Eylül'de de Ekim'de de düğün yapsalar şimdiden altınlarını alıp kenara koyacaklar. Şu an altın alınacak en uygun zaman." dedi.

Çeyrek altının 900 liraya kadar çıktığını, şu an 720 lira olduğunu dile getiren Murat Yılmaz, "Yüzde 20 civarı bir düşüş oldu. Yani şu an tam altın alma zamanı. Çeyrek altının şu an fiyatı 720 lira. Yarım altın 1440 lira. Tam altın 2880 lira. Ata altın 2915 lira. Eskiye göre Ata altına talep yok. Geçe sene daha çok satmıştı. Daha çok birikim amaçlı tercih ediliyor." şeklinde konuştu.


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