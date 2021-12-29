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Altın hesaplarından TL’ye dönüş desteği! Sistem nasıl işleyecek? Vatandaş ne yapmalı?

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Giriş: 29.12.2021 15:19
Güncelleme:29.12.2021 15:25
Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ yürürlüğe girdi. Peki bu sistem nasıl olacak? Vatandaşlar neler yapmalı? Yastık altındaki altınlar için yeni hamleler olacak mı? Altınla ilgili sıcak gelişmeleri İstanbul Altın Rafinerisi Yönetim Kurulu Başkanı Ayşen Esen değerlendirdi.
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