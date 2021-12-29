29 Aralık 2021, Çarşamba
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Altın hesaplarından TL’ye dönüş desteği! Sistem nasıl işleyecek? Vatandaş ne yapmalı?
Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ yürürlüğe girdi. Peki bu sistem nasıl olacak? Vatandaşlar neler yapmalı? Yastık altındaki altınlar için yeni hamleler olacak mı? Altınla ilgili sıcak gelişmeleri İstanbul Altın Rafinerisi Yönetim Kurulu Başkanı Ayşen Esen değerlendirdi.