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Altın fiyatlarındaki düşüş sürecek mi? Uzman isim canlı yayında açıkladı | 27 Nisan çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

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27.04.2020
Altının gram fiyatı 385 liraya geriledi. Peki altın fiyatlarında düşüş sürecek mi? Altının gram fiyatı 400 lirayı görür mü? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada altın yatırımcısını uyardı dolardaki yükselişin takip edilmesine dikkati çekti. Erdem, "Kur yüksek kaldığı sürece altın yüksek kalır. Kur 6.70'in üzerinde kaldığı sürece altın 370 liranın üzerinde kalır" dedi. Peki 27 Nisan Pazartesi günü kapalı çarşı ve piyasalarda gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarındaki en güncel rakamlar haberimizde...

Altının gram fiyatı 385 liraya geriledi. Peki altın fiyatlarında düşüş sürecek mi? Altının gram fiyatı 400 lirayı görür mü? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada altın yatırımcısını uyardı dolardaki yükselişin takip edilmesine dikkati çekti. Erdem, "Kur yüksek kaldığı sürece altın yüksek kalır. Kur 6.70'in üzerinde kaldığı sürece altın 370 liranın üzerinde kalır" dedi. Peki 27 Nisan Pazartesi günü kapalı çarşı ve piyasalarda gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarındaki en güncel rakamlar haberimizde...

27 NİSAN ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP - GRAM VE ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

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