02 Eylül 2022, Cuma
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Altın fiyatlarında düşüş sürer mi? Uzman isim A Haber’de değerlendirdi
Altın fiyatlarında yön ne olur? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Erdem, "FED altının fiyatını baskılıyor. Uzun süredir faiz artırımına gidiyor. Bu yüksek faiz artırımları altını baskılıyor. Bu FED’in baskıları devam ederse altında da bu düşüş devam eder diye düşünüyorum. Altın meselesinde uzun vadeli düşünmek lazım. Alımıyla satımı arasındaki makasın açık olması bugünden yarına size zenginlik getirmez uzun vadeli düşünmek lazım." ifadelerini kullandı.