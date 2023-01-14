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Altın fiyatları zirveyi gördü! ABD enflasyon verisi sonrası ons altın değer kazandı

A Haber
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Giriş: 14.01.2023 11:03
Gram altın fiyatları ons altındaki güçlenmenin etkisiyle tarihi yüksek seviyelere çıktı. Gram altın 1151.4 liradan alıcı buldu. ABD verilerinin pozitif gelmesi altında yükseliş ivmesi yaratırken uzmanlar da güçlenmenin devam edeceğini belirtti. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sarı değerlendirdi.
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