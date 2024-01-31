31 Ocak 2024, Çarşamba
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Altın fiyatları yükselir mi? Piyasaların gözü kritik faiz kararında
Piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. FED, yılın ilk para politikası kararlarını bugün Türkiye saati ile 22.00'de açıklayacak. Piyasalar ne bekliyor? Altın fiyatları nasıl etkilenecek? Stratejist Mustafa Aşkın A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.