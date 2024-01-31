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Altın fiyatları yükselir mi? Piyasaların gözü kritik faiz kararında

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.01.2024 11:44
Piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. FED, yılın ilk para politikası kararlarını bugün Türkiye saati ile 22.00'de açıklayacak. Piyasalar ne bekliyor? Altın fiyatları nasıl etkilenecek? Stratejist Mustafa Aşkın A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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