Altın fiyatları yükselir mi? Piyasaların gözü kritik faiz kararında

Piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. FED, yılın ilk para politikası kararlarını bugün Türkiye saati ile 22.00'de açıklayacak. Piyasalar ne bekliyor? Altın fiyatları nasıl etkilenecek? Stratejist Mustafa Aşkın A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN