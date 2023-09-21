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Altın fiyatları yükselir mi düşer mi? İslam Memiş gram altın için rakam verdi: Geri çekilmeler kalıcı değil! Yeni rekorlara işaret ediyor

A Haber
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Giriş: 21.09.2023 13:38
ABD Merkez Bankası Fed faiz kararını açıkladı. Faiz sabit tutuldu. Fed'in kararı sonrası altın fiyatları nasıl seyredecek? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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