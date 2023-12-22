Altın fiyatları yükselecek mi? Gram altın için tarih verdi: Tarihi zirveleri göreceğiz | Ekonominin kalbi Turkuvaz Medya'da atıyor

Turkuvaz Medya'da bugün "3. Finansın Geleceği Zirvesi" düzenleniyor. Uzman isimler A Haber canlı yayınında ekonomini gündemini değerlendiriyor. Merkez Bankası'nın faiz kararı piyasaları nasıl etkileyecek? Altının seyri ne olur? Alım fırsatı ne zaman? İşte detaylar...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN