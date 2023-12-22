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Altın fiyatları yükselecek mi? Gram altın için tarih verdi: Tarihi zirveleri göreceğiz | Ekonominin kalbi Turkuvaz Medya'da atıyor

Turkuvaz Medya'da bugün "3. Finansın Geleceği Zirvesi" düzenleniyor. Uzman isimler A Haber canlı yayınında ekonomini gündemini değerlendiriyor. Merkez Bankası'nın faiz kararı piyasaları nasıl etkileyecek? Altının seyri ne olur? Alım fırsatı ne zaman? İşte detaylar...

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 22.12.2023 11:57 Güncelleme Tarihi: 22.12.2023 11:59
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Altın fiyatları yükselecek mi? Gram altın için tarih verdi: Tarihi zirveleri göreceğiz | Ekonominin kalbi Turkuvaz Medya’da atıyor

Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen 3. Finansın Geleceği Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan'ın katılımıyla gerçekleşecek Zirve'de SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, BDDK Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu gibi isimler katılıyor.

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Altın fiyatları yükselecek mi? Gram altın için tarih verdi: Tarihi zirveleri göreceğiz | Ekonominin kalbi Turkuvaz Medya’da atıyor

A HABER'E ÖZEL AÇIKLAMALAR

Uzman konuklar A Haber canlı yayınında ekonomini gündemini değerlendiriyor. Merkez Bankası'nın faiz kararı piyasaları nasıl etkileyecek? Altının seyri ne olur? Alım fırsatı ne zaman? ALB Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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Altın fiyatları yükselecek mi? Gram altın için tarih verdi: Tarihi zirveleri göreceğiz | Ekonominin kalbi Turkuvaz Medya’da atıyor

MB FAİZ KARARI AÇIKLANDI

Piyasaların gözü kulağı Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararındaydı. Merkez Bankası tam da piyasa beklentisine paralel hareket etti 250 baz puanla geldi.

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Altın fiyatları yükselecek mi? Gram altın için tarih verdi: Tarihi zirveleri göreceğiz | Ekonominin kalbi Turkuvaz Medya’da atıyor

FAİZ ARTIŞI SÜRECEK Mİ?

Piyasa şunu merak ediyor. Acaba bundan sonra faiz artışı devam eder mi yoksa artık durdu mu Merkez Bankası. Bunun için de faiz kararı metnine baktığımızda da MB ek bir ocakta da faiz artışı yapabileceğine dair bir sinyal gönderdi.

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Altın fiyatları yükselecek mi? Gram altın için tarih verdi: Tarihi zirveleri göreceğiz | Ekonominin kalbi Turkuvaz Medya’da atıyor

Piyasa diyor ki şu an bu yüzde 42,5 olan politika faizi ocak ayında da bir 250 baz puan son artışla yüzde 45'e ulaşır. Şu anki beklenti bu yönde.


Faiz artışları duracak ama parasal ve miktarsal sıkılaştırma adımlarıyla birlikte şunu göreceğiz özellikle sterilizasyon araçlarının çeşitlenmesi ile birlikte parasal sıkılaşma devam edecek.