Altın fiyatları yükselecek mi? Gram altın için tarih verdi: Tarihi zirveleri göreceğiz | Ekonominin kalbi Turkuvaz Medya’da atıyor

Piyasa diyor ki şu an bu yüzde 42,5 olan politika faizi ocak ayında da bir 250 baz puan son artışla yüzde 45'e ulaşır. Şu anki beklenti bu yönde.



Faiz artışları duracak ama parasal ve miktarsal sıkılaştırma adımlarıyla birlikte şunu göreceğiz özellikle sterilizasyon araçlarının çeşitlenmesi ile birlikte parasal sıkılaşma devam edecek.