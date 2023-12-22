HaberlerGaleriAltın fiyatları yükselecek mi? Gram altın için tarih verdi: Tarihi zirveleri göreceğiz | Ekonominin kalbi Turkuvaz Medya'da atıyor
Altın fiyatları yükselecek mi? Gram altın için tarih verdi: Tarihi zirveleri göreceğiz | Ekonominin kalbi Turkuvaz Medya'da atıyor
Turkuvaz Medya'da bugün "3. Finansın Geleceği Zirvesi" düzenleniyor. Uzman isimler A Haber canlı yayınında ekonomini gündemini değerlendiriyor. Merkez Bankası'nın faiz kararı piyasaları nasıl etkileyecek? Altının seyri ne olur? Alım fırsatı ne zaman? İşte detaylar...
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Giriş Tarihi: 22.12.2023 11:57Güncelleme Tarihi: 22.12.2023 11:59