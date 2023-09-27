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Altın fiyatları yeniden yükselişte! 2024 altın yılı olacak mı? İslam Memiş gram altın için rakam verdi

A Haber
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Giriş: 27.09.2023 13:45
Altın fiyatları yeniden hareketlenerek yükselişe geçti. Altında yükseliş devam edecek mi? Altın almalı mı satmalı mı? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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