Altın fiyatları yeniden yükselişte! 2024 altın yılı olacak mı? İslam Memiş gram altın için rakam verdi

Altın fiyatları yeniden hareketlenerek yükselişe geçti. Altında yükseliş devam edecek mi? Altın almalı mı satmalı mı? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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