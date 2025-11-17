Altın fiyatları yeniden rekor kırar mı? İslam Memiş A Haber canlı yayınında tarih ve rakam verdi

Yeni haftanın ilk işlem gününde küresel piyasalarda karışık bir görünüm var. Yatırımcılar Fed'in geçen hafta açıkladığı faiz kararının etkilerini takip ederken özellikle altın fiyatlarındaki yön arayışı dikkat çekiyor. Peki yeni haftaya piyasalar nasıl başladı ve Fed sonrası altında düşüş eğilimi sürüyor mu? A Haber muhabiri Esra Akyürek, Finans Analisti İslam Memiş'e sordu.

