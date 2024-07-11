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Altın fiyatları rekora mı gidiyor? Finans Analisti İslam Memiş A Haber'de değerlendirdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.07.2024 16:05
Altın fiyatları bu aralar yine hareketli. Fiyat artışlarının arkasında neler var? Yeni rekorlar gelir mi? Finans Analisti İslam Memiş A Haber'de değerlendirdi.
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Altın fiyatları rekora mı gidiyor?
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