Altın fiyatları rekor tazeleyecek mi? Altında yükseliş sürecek mi?

Altın fiyatları son zamanların rekor seviyelerine ulaştı. Peki yükseliş devam edecek mi? Gram altın bin 500 lirayı görür mü? Çeyrek altın kaç para oldu? Piyasalar hakkında merak edilen tüm soruların cevaplarını A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ’ın konuğu olan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş verdi.

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