07 Nisan 2023, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Altın fiyatları rekor tazeleyecek mi? Altında yükseliş sürecek mi?
Altın fiyatları son zamanların rekor seviyelerine ulaştı. Peki yükseliş devam edecek mi? Gram altın bin 500 lirayı görür mü? Çeyrek altın kaç para oldu? Piyasalar hakkında merak edilen tüm soruların cevaplarını A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ’ın konuğu olan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş verdi.