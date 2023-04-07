07 Nisan 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Altın fiyatları rekor tazeleyecek mi? Altında yükseliş sürecek mi?

Altın fiyatları rekor tazeleyecek mi? Altında yükseliş sürecek mi?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.04.2023 15:49
Altın fiyatları son zamanların rekor seviyelerine ulaştı. Peki yükseliş devam edecek mi? Gram altın bin 500 lirayı görür mü? Çeyrek altın kaç para oldu? Piyasalar hakkında merak edilen tüm soruların cevaplarını A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ’ın konuğu olan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş verdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Altında yeni rekor için tarih verdi
Altında yeni rekor için tarih verdi
EYT’liler maaş farkını nasıl alacak?
EYT'liler maaş farkını nasıl alacak?
Altında yeni rekorlar! Yükseliş sürecek mi?
Altında yeni rekorlar! Yükseliş sürecek mi?
Karadeniz Gazı karayla buluşuyor
Karadeniz Gazı karayla buluşuyor
Aylık ve ikramiye tarihleri
Aylık ve ikramiye tarihleri
Kiraya yüzde 25 zam sınırı...
Kiraya yüzde 25 zam sınırı...
İstanbul’da kura çekimi heyecanı
İstanbul'da kura çekimi heyecanı
Başkan Erdoğan’dan ekonomi mesajları
Başkan Erdoğan'dan ekonomi mesajları
Emekli aylıkları ne zaman yatacak?
Emekli aylıkları ne zaman yatacak?
Milyonlara 3 müjde!
Milyonlara 3 müjde!
Emekliye bayram müjdesi
Emekliye bayram müjdesi
EYT’de fark ödemeleri başladı
EYT'de fark ödemeleri başladı
Daha Fazla Video Göster