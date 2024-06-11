Altın fiyatları nasıl şekillenecek? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi

ABD Merkez Bankası FED yarın faiz kararını açıklayacak. Faiz kararı altını nasıl etkileyecek? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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