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Altın fiyatları nasıl şekillenecek? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.06.2024 12:46
ABD Merkez Bankası FED yarın faiz kararını açıklayacak. Faiz kararı altını nasıl etkileyecek? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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