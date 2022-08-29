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Altın fiyatları düşüşte! Düşüş sürer mi? İslam Memiş'ten tarih verdi: Yeni rekorlar görme ihtimalimiz yüksek

A Haber
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Giriş: 29.08.2022 14:36
Altın fiyatları son 1 ayın en düşük seviyesinde.  Altın fiyatlarında düşüş sürer mi? Ons altın neden değer kaybediyor? Altın almalı mı? Satmalı mı? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında yatırımcılara kritik tavsiyelerde bulundu.
Altın fiyatları düşüşte! Flaş tahmin ALTIN FİYATLARI DÜŞÜŞTE! FLAŞ TAHMİN

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