29 Ağustos 2022, Pazartesi
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Altın fiyatları düşüşte! Düşüş sürer mi? İslam Memiş'ten tarih verdi: Yeni rekorlar görme ihtimalimiz yüksek
Altın fiyatları son 1 ayın en düşük seviyesinde. Altın fiyatlarında düşüş sürer mi? Ons altın neden değer kaybediyor? Altın almalı mı? Satmalı mı? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında yatırımcılara kritik tavsiyelerde bulundu.