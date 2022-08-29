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Altın fiyatları düşüşte! Düşüş sürer mi? İslam Memiş tarih verdi: Yeni rekorlar görme ihtimalimiz yüksek

Son dakika altın haberi... Altın fiyatları son 1 ayın en düşük seviyesinde. Altın fiyatlarında düşüş sürer mi? Ons altın neden değer kaybediyor? Altın almalı mı? Satmalı mı? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında yatırımcılara kritik tavsiyelerde bulundu.

A Haber
Giriş Tarihi: 29.08.2022 14:35 Güncelleme Tarihi: 29.08.2022 15:43
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Altın fiyatları düşüşte! Düşüş sürer mi? İslam Memiş tarih verdi: Yeni rekorlar görme ihtimalimiz yüksek

Altın fiyatları düşüşe geçti. Önümüzdeki dönemlerde bu düşüş devam eder mi? Altın fiyatlarında yön ne olur? Altın almalı mı satmalı mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Altın fiyatları düşüşte! Düşüş sürer mi? İslam Memiş tarih verdi: Yeni rekorlar görme ihtimalimiz yüksek

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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Altın fiyatları düşüşte! Düşüş sürer mi? İslam Memiş tarih verdi: Yeni rekorlar görme ihtimalimiz yüksek

EMTİALARDA SERT DÜŞÜŞ

Cuma günü FED Başkanı'nın bir açıklaması vardı faiz artırımlarının devam edeceğinin sinyalini verdi. FED yıl sonuna kadar bu faiz artırımlarına devam edecek ve dolayısıyla dolar karşısındaki diğer para birimlerinde ve altın gümüş gibi emtialarda kripto paralarda da sert düşüşler gördük.

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Altın fiyatları düşüşte! Düşüş sürer mi? İslam Memiş tarih verdi: Yeni rekorlar görme ihtimalimiz yüksek

Haftaya düşüşle başladı. Dolar endeksi haftanın ilk şilem günündeyiz tekrar 109 seviyesinin üzerinde ataklar gerçekleştirdi. Bu da altının ons fiyatının 1.720 dolar seviyesine kadar gerilemesine içeride gram altın / TL fiyatında 1.006 lira seviyesine kadar gerilemesine neden oldu.

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Altın fiyatları düşüşte! Düşüş sürer mi? İslam Memiş tarih verdi: Yeni rekorlar görme ihtimalimiz yüksek

Ancak şu iki önemli faktörü özellikle belirtmek istiyorum. Ekranlarda her ne kadar 1.006 lira seviyesinde görünse de hem bankalarda hem serbest piyasalarda yani kuyumcularda gram altın / TL fiyatı 1.015- 1.020 lira aralığında dalgalanmaya devam ediyor. Bu makas aralıklarını da göz ününde bulundurmak gerekiyor.