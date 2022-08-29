Altın fiyatları düşüşte! Düşüş sürer mi? İslam Memiş tarih verdi: Yeni rekorlar görme ihtimalimiz yüksek

Ancak şu iki önemli faktörü özellikle belirtmek istiyorum. Ekranlarda her ne kadar 1.006 lira seviyesinde görünse de hem bankalarda hem serbest piyasalarda yani kuyumcularda gram altın / TL fiyatı 1.015- 1.020 lira aralığında dalgalanmaya devam ediyor. Bu makas aralıklarını da göz ününde bulundurmak gerekiyor.