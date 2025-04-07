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Altın fiyatları düşecek mi? Ekonomist Prof. Dr. Abdulkadir Develi A Haber’de değerlendirdi

Altın fiyatları düşecek mi? Ekonomist Prof. Dr. Abdulkadir Develi A Haber'de değerlendirdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.04.2025 12:42
Ticaret savaşları küresel krize sürüklüyor. Piyasalar güne nasıl başladı? Döviz ve altında fiyatlar ne yönde? Ekonomist Prof. Dr. Abdulkadir Develi, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Develi, "5 trilyon dolara yakın bir kayıp var şu anda ABD'de hisse senetlerinde." dedi.
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Altın fiyatları düşecek mi? Ekonomist Prof. Dr. Abdulkadir Develi A Haber’de değerlendirdi
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