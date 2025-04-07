Altın fiyatları ne olacak? Trump'tan "ilaç" benzetmesi! A Haber'de değerlendirdi: Yan etkisi oldukça ağır oldu

"İLACIN YAN ETKİSİ OLDUKÇA AĞIR OLDU"

İlaç lazım diyor fakat bu ilacın yan etkisi gerçekten oldukça ağır oldu. Çünkü 5 trilyon dolara yakın bir kayıp var şu anda ABD'de hisse senetlerinde. Dünyanın en zengin 500 kişisinin servetinde ciddi bir erime var ki bunlar birçoğu ABD'li iş insanlarını barındırıyor.

Diğer taraftan Asya Pasifik'te yüzde 8'e varan kayıplar var ki bu özellikle son 16 yılın en büyük kaybı gerçekten yüksek bir kayıp durumu söz konusu. Avrupa'da endeksler yine aynı şekilde negatif yönde. Bir kaygı var. Tarifeler ekonomik aktiviteyi olumsuz yönde etkileyecek. Bütün projeksiyonda bu tarifelerin uluslararası ticareti küresel ekonomiyi yavaşlatacağını belirsizliği artıracağını ve içerideki enflasyon oranlarını artıracağı noktasında bir durum söz konusu.