07 Nisan 2025, Pazartesi

A HABER GALERİ

Haberler Ekonomi Galerileri Altın fiyatları ne olacak? Trump'tan "ilaç" benzetmesi! A Haber'de değerlendirdi: Yan etkisi oldukça ağır oldu

Altın fiyatları ne olacak? Trump'tan "ilaç" benzetmesi! A Haber'de değerlendirdi: Yan etkisi oldukça ağır oldu

Ticaret savaşları küresel krize sürüklüyor. Piyasalar güne nasıl başladı? Döviz ve altında fiyatlar ne yönde? Ekonomist Prof. Dr. Abdulkadir Develi, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Develi, "5 trilyon dolara yakın bir kayıp var şu anda ABD'de hisse senetlerinde." dedi.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 07.04.2025 12:39 Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 12:43
Altın fiyatları ne olacak? Trump’tan ilaç benzetmesi! A Haber’de değerlendirdi: Yan etkisi oldukça ağır oldu

Küresel piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı tarifelerin etkisi sürüyor. Birçok borsada sert düşüşler yaşanıyor.

Trump konuya ilişkin "Hiçbir şeyin kötüye gitmesini istemem, ama bazen bir şeyi düzeltmek için ilaç almanız gerekir." ifadelerini kullandı.

Altın fiyatları ne olacak? Trump’tan ilaç benzetmesi! A Haber’de değerlendirdi: Yan etkisi oldukça ağır oldu

KÜRESEL PİYASALAR NASIL ŞEKİLLENECEK?

Ekonomist Prof. Dr. Abdulkadir Develi, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Altın fiyatları ne olacak? Trump’tan ilaç benzetmesi! A Haber’de değerlendirdi: Yan etkisi oldukça ağır oldu

"İLACIN YAN ETKİSİ OLDUKÇA AĞIR OLDU"

İlaç lazım diyor fakat bu ilacın yan etkisi gerçekten oldukça ağır oldu. Çünkü 5 trilyon dolara yakın bir kayıp var şu anda ABD'de hisse senetlerinde. Dünyanın en zengin 500 kişisinin servetinde ciddi bir erime var ki bunlar birçoğu ABD'li iş insanlarını barındırıyor.

ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Diğer taraftan Asya Pasifik'te yüzde 8'e varan kayıplar var ki bu özellikle son 16 yılın en büyük kaybı gerçekten yüksek bir kayıp durumu söz konusu. Avrupa'da endeksler yine aynı şekilde negatif yönde. Bir kaygı var. Tarifeler ekonomik aktiviteyi olumsuz yönde etkileyecek. Bütün projeksiyonda bu tarifelerin uluslararası ticareti küresel ekonomiyi yavaşlatacağını belirsizliği artıracağını ve içerideki enflasyon oranlarını artıracağı noktasında bir durum söz konusu.

Altın fiyatları ne olacak? Trump’tan ilaç benzetmesi! A Haber’de değerlendirdi: Yan etkisi oldukça ağır oldu

ABD'DE RESESYON RİSKİ

JP Morgan önemli bir finans kuruluşu ABD'de. Bir rakam söyledi 1.6'lık bir düşüş bekleniyor ABD'nin büyümesinde bu çok ciddi bir oran. Bu resesyon demek. Diğer taraftan buna benzer bir projeksiyonda zaten Avrupa direk negatife dönmüş oluyor. Büyüme tahmini yüzde 0.8 – yüzde 1 arasında bu yıl için. Şu anda ciddi anlamda dünyadaki ekonomik aktivite bu süreçten etkilenmiş gibi duruyor.

Misillemelere karşı Trump'ın misillemesi ne olacak? Buna da bakmak lazım. Çünkü Çin bu noktada yüzde 34'ü aynen uygulayacağını söyledi. AB tarafından biz ölçülü ama sağlam bir cevap vereceğiz dedi.

Altın fiyatları ne olacak? Trump’tan ilaç benzetmesi! A Haber’de değerlendirdi: Yan etkisi oldukça ağır oldu

"EKONOMİK AKTİVİTE YAVAŞLAYACAK"

Trump bu işten ciddi anlamda gelir bekliyor 600 milyar dolarlık bir gelir bekliyor. Bütün yatırımlar ABD'ye gelecek diyor fakat dünya karşı bir refleks geliştiriyor. Hemen rakip ülkeler Japonya, Çin, Güney Kore serbest ticaret anlaşmamızı güçlendirelim ilave imkanlar sunalım diyor, AB hemen bir refleks geliştirdi ABD ürünlerine karşı boykot yapılıyor. Herkesin fikir birliği yaptığı nokta şu ekonomik aktivite yavaşlayacak.

Bu şu anda ABD ekonomisinin canını acıtıyor. Fakat bakalım ne kadar direnecek buna da bakmak lazım.

TÜRKİYE'YE ETKİSİ

Bizdeki düşüş daha mütevazi kalıyor. Satış var yine. Burada Türkiye'nin son süreçte almış olduğu önlemlerin etkisi var.

Altın fiyatları ne olacak? Trump’tan ilaç benzetmesi! A Haber’de değerlendirdi: Yan etkisi oldukça ağır oldu

ALTININ SEYRİ NE OLACAK?

Faiz indirimi sürecinde Fed çok istekli değil. Çünkü ilave enflasyonist baskılar veriler belirsizlikler var bu noktada. Ama burada faiz indirme süreci ve belirsizlik ikisi zıt kanatlardalar şu anda. Altının fiyatlamasını en çok etkileyen bu husus var. Jeopolitik riskler zaten sabit duruyor o noktada.

Altın fiyatları ne olacak? Trump’tan ilaç benzetmesi! A Haber’de değerlendirdi: Yan etkisi oldukça ağır oldu

ALTIN YATIRIMCISI BİLE TEDİRGİN

O kadar belirsiz bir ortam var ki altın yatırımcısı bile tedirgin oldu. Güvenli bir liman ama diğer türlü acaba faizler inecek mi inmeyecek mi ki yavaş bir indirme süreci olacak ABD tarafında.

Altın fiyatları ne olacak? Trump’tan ilaç benzetmesi! A Haber’de değerlendirdi: Yan etkisi oldukça ağır oldu

"AŞAĞI DOĞRU DÜZELTMELER NORMAL"

Altın yüksek düzeyde. Tarihin rekor düzeyde seyir içerisinde. O yüzden bazen aşağı doğru düzeltmeler de bu noktada normaldir.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN