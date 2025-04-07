07 Nisan 2025, Pazartesi
Altın fiyatları ne olacak? Trump'tan "ilaç" benzetmesi! A Haber'de değerlendirdi: Yan etkisi oldukça ağır oldu
Ticaret savaşları küresel krize sürüklüyor. Piyasalar güne nasıl başladı? Döviz ve altında fiyatlar ne yönde? Ekonomist Prof. Dr. Abdulkadir Develi, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Develi, "5 trilyon dolara yakın bir kayıp var şu anda ABD'de hisse senetlerinde." dedi.
Giriş Tarihi: 07.04.2025 12:39 Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 12:43