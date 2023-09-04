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Altın, döviz, borsa... Uzman isim tarih verdi! "Dikkatli olmakta fayda var" deyip uyardı

A Haber
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Giriş: 04.09.2023 09:36
Piyasalar güne nasıl başladı? Altın ve dövizi nasıl bir seyir bekliyor? Borsada beklentiler neler? ALB Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, A Haber canlı yayınında ekonomideki gelişmeleri değerlendirdi.
Altın, döviz, borsa... Uzman isim tarih verdi ALTIN, DÖVİZ, BORSA... UZMAN İSİM TARİH VERDİ

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Altın, döviz, borsa... Uzman isim tarih verdi
Altın, döviz, borsa... Uzman isim tarih verdi
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