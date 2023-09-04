Altın, döviz, borsa... Uzman isim tarih verdi! "Dikkatli olmakta fayda var" deyip uyardı

Piyasalar güne nasıl başladı? Altın ve dövizi nasıl bir seyir bekliyor? Borsada beklentiler neler? ALB Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, A Haber canlı yayınında ekonomideki gelişmeleri değerlendirdi.

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