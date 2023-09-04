Altın, döviz, borsa... Uzman isim tarih verdi! "Dikkatli olmakta fayda var" deyip uyardı

Cumhurbaşkanının Hindistan'da G20 Zirvesi olacak, Rusya'ya gidiyor sadece ekonomi tarafı değil uluslararası ilişkilerde diyaloğumuzun güçlü olduğu bir yer. Genel beklenti OVP ve adımlarla yabancı yatırımcının daha güçlü bir şekilde ülkeye giriş yapması yönünde ve bunun Borsa'yı destekleyeceği yönünde.

Çok güçlü yükselişler olduğu için yatırımcılar tedirgin acaba bir düzeltme gelir mi diye.