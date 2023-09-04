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Altın, döviz, borsa... Uzman isim tarih verdi! "Dikkatli olmakta fayda var" deyip uyardı

Piyasalar güne nasıl başladı? Altın ve dövizi nasıl bir seyir bekliyor? Borsada beklentiler neler? ALB Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, A Haber canlı yayınında ekonomideki gelişmeleri değerlendirdi.

Giriş Tarihi: 04.09.2023 09:33 Güncelleme Tarihi: 04.09.2023 09:36
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Altın, döviz, borsa... Uzman isim tarih verdi! Dikkatli olmakta fayda var deyip uyardı

Borsada yatırımcı sayısında yeni rekor geldi. Yatırımcı sayısı 6,2 milyonu aştı. Peki beklentiler neler? Piyasalar güne nasıl başladı? Altın ve dövizi nasıl bir seyir bekliyor?

ALB Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, A Haber canlı yayınında ekonomideki gelişmeleri değerlendirdi.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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Altın, döviz, borsa... Uzman isim tarih verdi! Dikkatli olmakta fayda var deyip uyardı

Bu haftaki beklentilere baktığımız gözler OVP'de olacak. Borsa tarafında geçtiğimiz hafta çok iyi bir kapanış yaptık. Haftalık bazda yüzde 4.4'lük yükseliş vardı.

Kritik psikolojik direnç 8 bin üstü kapanışı geldi. Dolar bazlı da çok iyi bir kapanış yaptık. 300 dolar üstünde bir kapanış almak çok olumlu.

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Altın, döviz, borsa... Uzman isim tarih verdi! Dikkatli olmakta fayda var deyip uyardı

Ciddi yabancı girişi bekleniyor eylül ayında çünkü OVP var. Türkiye'nin kredi notuna ilişkin değerlendirmeler olacak olumlu revizyon beklentisi var piyasada.

Hazine ve Maliye Bakanı 19 Eylül'de ABD'de uluslararası yatırımcılara bir sunum yapacak buradan olumlu gelişmeler bekleniyor.

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Altın, döviz, borsa... Uzman isim tarih verdi! Dikkatli olmakta fayda var deyip uyardı

Cumhurbaşkanının Hindistan'da G20 Zirvesi olacak, Rusya'ya gidiyor sadece ekonomi tarafı değil uluslararası ilişkilerde diyaloğumuzun güçlü olduğu bir yer. Genel beklenti OVP ve adımlarla yabancı yatırımcının daha güçlü bir şekilde ülkeye giriş yapması yönünde ve bunun Borsa'yı destekleyeceği yönünde.

Çok güçlü yükselişler olduğu için yatırımcılar tedirgin acaba bir düzeltme gelir mi diye.

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Altın, döviz, borsa... Uzman isim tarih verdi! Dikkatli olmakta fayda var deyip uyardı

DİKKATLİ OLMAKTA FAYDA VAR

Kısmi hafif düzeltmelerle güçlü trendi koruyan bir Borsa olacak. Fakat dikkatli olmakta fayda var. Çünkü sektör ve hisse bazlı ayrışmalar var. Bazı hisseler çok yükselirken bazıları çok düşüyor. Bundan sonra Borsa'ya girecek yatırımcılar için doğru sektör ve doğru hisse çok çok önemli hala geldi. Borsa yükseliyor diye her hisse yükseleceği bir dönem olmayacak bu noktada dikkatli olmak gerekir.