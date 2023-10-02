Altın... Borsa... Döviz... Piyasalarda beklenti ne yönde? "Çok dikkat" deyip uyardı: Ciddi düşüşlerin kapısı açılır

Bugün borsa, altın ve dövizi nasıl bir seyir bekliyor? Altın yükselir mi düşer mi? ALB Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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