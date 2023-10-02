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Altın... Borsa... Döviz... Piyasalarda beklenti ne yönde? "Çok dikkat" deyip uyardı: Ciddi düşüşlerin kapısı açılır

A Haber
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Giriş: 02.10.2023 09:54
Bugün borsa, altın ve dövizi nasıl bir seyir bekliyor? Altın yükselir mi düşer mi? ALB Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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